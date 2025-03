Engajamento de Fernanda Torres nas redes chamou atenção de diretor do Oscar

Letícia Navieira, diretora de elenco do aclamado filme Ainda Estou Aqui, esteve presente no prestigiado jantar pré-Oscar, realizado neste sábado (1º), no icônico The Beverly Hills Hotel, em Los Angeles. Em entrevista ao Gshow, ela compartilhou uma conversa reveladora que teve com um dos diretores da Academia, que revelou que as publicações relacionadas à atriz Fernanda Torres causaram um grande aumento no engajamento do perfil oficial do Oscar no Instagram.

O que houve

Sem citar nomes, Letícia contou que o diretor ficou impressionado com o impacto das postagens. "Ele me disse, com um sorriso no rosto, que o Instagram da Academia nunca mais será o mesmo depois de Fernanda Torres e do Brasil", comentou a diretora de elenco.

Ainda segundo Letícia, o diretor comentou sobre os números surpreendentes, destacando que a repercussão foi extremamente positiva para a Academia. "Ele falou que os números de curtidas e comentários foram impressionantes. Isso foi algo muito positivo para a Academia", concluiu Letícia.