Carisma e descrença: trajetória de Fernanda Torres ao Oscar em entrevistas

Um dos momentos mais icônicos foi sua participação no talk show Jimmy Kimmel Live, em janeiro. Na atração, ela arrancou risadas do público ao explicar que foi parada no aeroporto de Los Angeles porque estava com seu Globo de Ouro na bolsa, e precisou explicar que havia vencido o prêmio neste ano.

Quando concedeu entrevista a W Magazine, Torres precisou corrigir uma repórter que se referiu a sua mãe, Fernanda Montenegro, no passado. "Sua mãe era uma atriz muito famosa", falou a jornalista. Nesse momento, Torres interrompeu a repórter e, com elegância, a corrigiu. "'Era?' Ela ainda é! Ela acabou de entrar para o Guinness Book. É inacreditável".

Fernanda Torres no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara Imagem: Presley Ann/Getty Images for DAOU Vineyards

Torres foi homenageada no Festival de Cinema de Santa Barbara, na Califórnia, no começo de fevereiro. Na ocasião, ela foi tietada por personalidades como Ariana Grande, mas roubou a cena com a cruzada de pernas, que arrebatou a plateia. Na ocasião, ao ser anunciada, ela entrou, sentou e calmamente cruzou uma perna sobre a outra, revela um decote na roupa que usava, esbanjou sensualidade e simpatia, e o público reagiu com aplausos.

"Toss toss" com Ariana Grande. As duas se encontraram no Festival de Santa Barbara, interagiram e trocaram elogios. Ainda, a brasileira fez o gesto com o cabelo igual ao da personagem de Ariana no musical "Wicked".

De desacreditada de si mesma a aclamação internacional, Fernanda Torres agora é também de Hollywood, ou melhor, do mundo.