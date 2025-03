Paixão de Dhu em 'Mania de Você', ator já foi animador de festas: 'Plano B'

As gravações são prioridades. Estou decorando texto de madrugada. A peça foi de sexta a domingo, às vezes, saía do teatro e ia direto para o ensaio na Avenida. Geralmente, os ensaios da comissão de frente são feitos a partir das 22h e vira a madrugada. A gente vai se desdobrando. Bruno Quixotte

Carnaval

Não é de hoje que o ator é destaque na agremiação de Caxias. Ele desfila desde 2020, mas a história com a festa momesca começou aos oito anos quando desfilava pela Unidos do Cabuçu, escola de samba de Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. O sonho de integrar uma comissão de frente vinha desde essa época.

Ele chegou até a comissão de frente para substituir uma pessoa que se ausentou. "Betty, coreógrafa com Helio, já conhecia o meu trabalho. O primeiro desfile foi sobre Tata Londirá. A gente ficou em segundo lugar. Eu sou pé quente. Ficamos por um décimo. Depois, a gente foi campeão com o desfile falando sobre Exu, com o 'Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu'. Desfile sobre Zeca Pagodinho, a criação do mundo segundo as lendas Tupinambas... E agora a gente está falando sobre o Pará"