BBB 25: Vinícius chora ao ver a família no presente do Anjo

Vinícius, o Anjo da semana do BBB 25 (Globo), se emocionou a receber ao receber o Presente do Anjo. Ele chamou Aline e Delma para acompanhá-lo no almoço especial.

O que aconteceu

Vinícius recebeu vídeos gravados pela família e por amigos. Ele chorou bastante e foi abraçado pelas colegas de confinamento.