BBB 25: Vilma passa mal no Castigo do Monstro e é liberada da dinâmica

Vilma passou mal na madrugada de domingo (2) enquanto cumpria o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo). Ela recebeu atendimento médico e foi liberada da dinâmica.

O que aconteceu

Vilma estava no grama cumprindo o Castigo do Monstro quando se sentiu mal. Os brothers chamaram Maike para rendê-la na dinâmica e a ajudaram a deitar no chão.