BBB 25: Vilma diz poucas e boas para Diego Hypolito: 'Punhalada nas costas'

Ela acusou Diego de falsidade por ter se mostrado carinhoso com ela para, depois, prejudicá-la no jogo. "Foi uma decepção, cara! Encaro isso como falsidade. É melhor não ter afago, me tratar seco, como todo mundo me trata ali... Agora, vir me afagar, beijar minha mão... Você foi até o quarto me beijar!"

Vilma deixou claro que não está disposta a aguentar calada desaforos do tipo. "Não vou segurar mais! Me incomodou, eu vou falar! Não gosta de mim, melhor não falar comigo, nem olhar pra minha cara. Não vem me beijar, me abraçar e depois me dar punhalada pelas costas. Não gosto disso! Não sou falsa com ninguém aqui!"

