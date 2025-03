Vilma desabafa após passar mal no BBB 25: 'Uma coisa atrás da outra'

No fim da manhã de domingo (2), enquanto estava deitada no gramado do BBB 25 (Globo), Vilma desabafou com Delma sobre ter passado mal na casa.

O que aconteceu

De madrugada, Vilma passou mal durante o Castigo do Monstro, recebeu atendimento médico e foi liberada da dinâmica — ela apenas deve seguir usando a fantasia. Segundo a sister, ela teve um quadro de hipertensão.