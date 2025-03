BBB 25: Thamiris cochicha com sister, é punida e perde 50 estalecas: 'Ódio'

Thamiris, 33, foi punida pela produção do BBB 25 (Globo) após cochichar com Vitória Strada, 28, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

As duas estavam juntas no Quarto do Líder e conversaram sigilosamente debaixo do edredom. Thamiris pediu duas vezes para a atriz se cobrir e, sem poderem ser ouvidas, trocaram uma informação que fez ambas caírem na gargalhada.