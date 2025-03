'Vai quebrar a cara?': Renata analisa liderança de Vitória no BBB 25

A bailarina ainda questionou a amizade de Vitória com Thamiris e Camilla após as tretas dos últimos dias: "Você fica sem saber se elas estão se aliando de novo. Eu sei que ela gosta muito da Thamiris, mas ver tudo o que aconteceu e o que a Camilla falou sobre o VIP, me deixa meio assim... Será que a Vitória vai quebrar a cara de novo?"

Maike perguntou o que Camilla disse sobre o VIP e Renata explicou que a trancista falou que só precisaria de duas pulseiras para o seu VIP — referindo-se a Thamiris e Gracyanne. "Entende como tudo está confuso?", pontuou a cearense.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne