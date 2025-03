BBB 25: Que horas começa a formação do 7º Paredão?

O BBB 25 (Globo) ao vivo de domingo (2), com mais uma formação de Paredão, começará em horário diferente devido às transmissões do Carnaval e do Oscar.

Horário do BBB hoje

De acordo com a programação da Globo, o BBB de hoje começa às 19h30 (horário de Brasília) — logo após o Domingão com Huck. O programa será exibido antes dos desfiles do Carnaval e da cerimônia do Oscar.