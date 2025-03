Indicado ao Oscar, ator de 'Anora' quebrou jejum russo que durou 47 anos

Yura Borisov, 32, ator de "Anora" que concorre ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, quebrou um jejum que durou 47 anos sem indicações de atores russos na maior premiação do cinema.

O que aconteceu

Em 1978, Mikhail Baryshnikov foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Momento de Decisão". Foi o trabalho de estreia do famoso bailarino e coreógrafo russo no cinema. Pelo mesmo personagem, recebeu uma indicação ao Globo de Ouro.

No drama de Herbert Ross, Baryshnikov atua divide cena com Shirley MacLaine e Anne Bancroft. Ambas as atrizes também receberam indicações de "Melhor Atriz" no Oscar, sendo que, ao todo, "Momento de Decisão" (em inglês "The Turning Point") foi indicado em 11 categorias.