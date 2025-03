Após admitir vício, Rafael Cardoso avalia nova fase: 'Controlando gatilhos'

Rafael mostrou que estava acompanhado da namorada, Carol Ferraz. "Estamos fazendo um cardio em jejum porque não posso perder o foco", declarou.

Abri me coração falando sobre minha doença incurável — não há cura para a adicção e a compulsividade. É um dia após o outro. Um dia a compulsividade vai estar na alimentação; no outro, no treino; no outro, no estudo , refletiu sobre a decisão de expor sua condição de saúde ao jornalista Roberto Cabrini.

Cardoso diz que também foi diagnosticado com altas habilidades. "Dada a minha condição de altas habilidades, a voracidade por conhecimento acaba aflorando ainda mais a minha compulsão. Hoje, convivo com mais pessoas neurodivergentes e esse controle dos gatilhos mentais que são inerentes a minha condição, eu tendo a capacidade de trabalhá-los", disse ele, explicando que quer tratar o assunto sem tabu. "Meu comprometimento é de passar isso e compartilhar meu dia a dia com vocês", concluiu.