Além de Fernandinha: 5 latino-americanas indicadas a melhor atriz no Oscar

Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira em cena de "Central do Brasil" Imagem: Divulgação

Salma Hayek, 58, por "Frida" (2003). Nascida na cidade de Coatzacoalcos, no México, Salma Hayek foi indicada a Melhor Atriz por sua interpretação como a pintora mexicana Frida Kahlo, O longa de Julie Taymor recebeu seis indicações e venceu as categorias Melhor Maquiagem e Melhor Trilha Sonora Original. Apesar de mexicana, Hayek se naturalizou norte-americana.

Salma Hayek como Frida Kahlo em "Frida" Imagem: Reprodução

Catalina Sandino Moreno, 43, por "Maria Cheia de Graça" (2005). A atriz colombiana foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em sua primeira grande atuação no cinema. Foi a primeira vez que uma artista da Colômbia recebeu uma nomeação na categoria. Mesmo com a repercussão da época, a atriz se manteve distante do circuito hollywoodiano.

Catalina Sandino Moreno em 'Maria Cheia de Graça' Imagem: Divulgação

Yalitza Aparicio, 31, por "Roma" (2019). A mexicana foi nomeada a Melhor Atriz por seu papel no célebre filme de Alfonso Cuarón, que recebeu 10 indicações no Oscar e venceu três: Melhor Diretor, Melhor Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro. Yalitza também se tornou a primeira indígena a ser indicada a essa categoria do prêmio.