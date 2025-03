1º Oscar do Brasil: 'Ainda Estou Aqui' leva melhor filme internacional

Em seu discurso, Walter Salles homenageou Eunice Paiva. "Uma honra tão grande. Isso vai para uma mulher que teve uma perda tão grande. Esse prêmio vai para ela, Eunice Paiva, e para as mulheres extraordinárias que deram vida a elas, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", disse o diretor.

"Ainda Estou Aqui" ainda disputa duas outras categorias nesta noite. O filme está indicado na categoria de melhor atriz, com Fernanda Torres, e melhor filme, o principal prêmio da noite.

"Ainda Estou Aqui" conta a história de Eunice Paiva, mãe de 5 filhos que precisa lidar com o desaparecimento de seu marido, o engenheiro Rubens Paiva, arrancado de casa e assassinado pela ditadura militar. O filme é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho caçula de Eunice e Rubens.

A primeira vitória do Brasil na categoria foi sua quinta indicação. O país já concorreu com "O Pagador de Promessas" (1963), "O Quatrilho" (1996), "O Que É Isso, Companheiro?" (1998) e "Central do Brasil" (1999).

É o primeiro filme brasileiro a conquistar a categoria, mas não o primeiro vencedor falado em português. No Oscar de 1960, o filme "Orfeu Negro", que é uma coprodução entre Brasil, França e Itália, rodada no Rio de Janeiro, venceu como melhor filme internacional. O filme, porém, representou a França na premiação, que levou a estatueta para casa.

No Canal UOL e no YouTube de Splash, Roberto Sadovski, Chico Barney, Casagrande, José Padilha e convidados analisam tudo que está ocorrendo ao vivo na entrega do Oscar.