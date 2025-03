'Ainda Estou Aqui' já conquistou mais de 40 prêmios; veja a lista completa

Indicado ao Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui" já conquistou 44 prêmios ao longo da atual temporada.

Histórico de premiações

O primeiro prêmio do filme aconteceu, na verdade, ainda em 2024, no Festival de Veneza. Na estreia no prestigiado festival italiano, meses antes de chegar ao circuito brasileiro, o longa conquistou a estatueta de melhor roteiro, superando o norueguês "Love", o italiano "Diva Futura", e até mesmo "Babygirl", drama erótico estrelado por Nicole Kidman. O futuro brilhante começou ali.

Os maiores destaques foram o Globo de Ouro conquistado por Fernanda Torres, na categoria de Melhor Atriz de Drama; e o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano. Com Fernanda Torres, foi a primeira vez que uma atriz brasileira conquistou o Globo de Ouro. Ela superou Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O quarto ao lado") e Pamela Anderson ("The last showgirl").