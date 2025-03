'Ainda Estou Aqui' furou uma bolha e atraiu público jovem, diz produtora

É uma comoção, a gente não estava esperando. Começamos pequeno, com poucas salas de cinema e, hoje, seguimos no Brasil com 600 salas.

Maria Carlota Bruno

O fôlego do filme "nasceu" com a premiação de melhor roteiro no 81º Festival de Cinema de Veneza, na avaliação da produtora. O longa brasileiro foi ovacionado por quase dez minutos, na ocasião. "Ali, a gente realmente viu que o filme era especial e tinha tocado o público. Ali começa a nossa trajetória", lembra.

A campanha do filme, inclusive, aconteceu de forma diferente do que costuma ser visto em outros filmes do Oscar. "Foi feita de forma bastante orgânica, no boca a boca e através de debates", pontua Maria Carlota.

'Emilia Pérez' pode gerar constrangimento

0:00 / 0:00

Após uma série de polêmicas, é possível que Karla Sofía Gascón não compareça à cerimônia do Oscar. Indicada a melhor atriz por "Emilia Pérez", ela está afastada da campanha do filme desde a descoberta de antigas publicações no X (ex-Twitter) nas quais fazia comentários racistas e xenofóbicos.