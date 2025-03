'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 3/3 a 8/3

Osmar é preso. Doralice decide esperar o irmão na delegacia. A Unidos da Vila Cambucá vence o desfile das Escolas de Samba. Rodolfo e Belisa ficam juntos. Lucas sugere que Sidney e Cida se casem. Tati se revolta contra Madalena e Doralice. Violeta descobre que Osmar estava usando o casamento para pagar Doralice. Moreira e Ana Lúcia cuidam de Chico. Marco e Gerson gostam de saber da prisão de Osmar. Violeta questiona Osmar sobre sua motivação para se casar com ela. Joyce procura Gigi. Os pais de Jin chegam ao Rio de Janeiro por intermédio de Hana, e surpreendem o astro na casa de Doralice. Gerson visita Osmar na cadeia. Madalena vai à casa de Chico e se surpreende com a chegada de Cacá.

Sexta-feira, 7 de março

Cacá sente ciúmes de Madalena. Gerson implica com Osmar. Os pais de Jin exigem que ele retome sua carreira. Joyce pede que Gigi perdoe Belisa. Silvia conta para Belisa que Yuki encontrou Sebastian em Paris. Madalena tem uma conversa séria com Matias. Osmar deixa a prisão. Gerson se aconselha com Gigi sobre Roxelle. Joyce e Belisa pedem que Bernardo as ajude com Gigi. Violeta enfrenta Madalena. Jin reclama com Hana por convencer sua família a procurá-lo. Hana passa mal, e Min-Ji a ajuda. Sebastian e Yuki voltam juntos de Paris e surpreendem Joyce e Gigi. Gerson pede Roxelle em casamento. Chico pede para voltar a trabalhar com Violeta. Belisa reconhece Edilene como Ruth e revela que Marco é seu filho.

Sábado, 8 de março

Belisa conta para Ruth a história de Marco. Osmar exige que Chico trabalhe para ele, e Violeta reage contrariada. Roxelle não aceita o pedido de casamento de Gerson. Marco desvia mercadoria de uma entrega de Gerson. Jin e Tati fazem as pazes. Gerson leva Gigi para uma operação, e Marco e Rodolfo se preocupam. Osmar arma um novo golpe para Violeta. Violeta avisa a Cacá que não quer que Ana Lúcia influencie na vida de seu neto. Os pais de Jin exigem que Madalena demita o filho. Osmar conta seu novo plano para Tati. Jão pede para Madalena acompanhá-lo, com Edson, ao cartório. Neuza se emociona ao ver a certidão do filho alterada. Violeta e Osmar se casam.

