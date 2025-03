Thamiris surpreende e tenta reconciliar com Vitória no BBB 25: 'Desculpa'

Thamiris está no VIP de Vitória. A líder da semana escolheu três participantes para desfrutar dos privilégios do Apê do Líder.

A decisão da Líder de convidar Thamiris gerou percussão entre os internautas, que criticaram a escolha. Eles relembraram os desentendimentos entre as duas sisters ao longo do jogo. Os fãs do reality apontaram incoerência na decisão de Vitória e questionaram se a aproximação de Thamiris seria genuína ou apenas uma estratégia dentro da casa.