Rafael Cardoso admite vício em drogas: 'Não estou curado'

Rafael também pediu "desculpas a quem ofendeu" e afirmou que está em tratamento contra o vício em substâncias.

Relembre polêmicas do ator

Processo da ex-sogra, Sônia Bridi, por ameaças. A jornalista entrou com um pedido de medida protetiva contra o ator. A ação, que começou em agosto de 2023, veio à tona em novembro do ano passado.

Justiça do Rio de Janeiro determinou que Rafael mantenha uma distância mínima de 100 metros. Além disso, ele ficou proibido de fazer contato por qualquer outro meio, podendo inclusive ser preso em caso de descumprimento.

Mari Bridi e o ex-marido, o ator Rafael Cardoso Imagem: Reprodução/Instagram

Fim do casamento com Mariana Bridi, em 2022, foi o pontapé inicial para as polêmicas. Ele chegou a pedir para deixar o elenco de "Amor Perfeito" (Globo) por conta da repercussão sobre a vida pessoal.