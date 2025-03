Estatueta do Oscar só pode ser vendida por US$ 1, e com uma condição

Os vencedores do Oscar se comprometem com uma série de cláusulas como parte do contrato com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Uma das exigências é a proibição de vender a estatueta sem antes oferecê-la à própria Academia por um valor simbólico.

O que diz o regulamento

O regulamento afirma que os vencedores do Oscar não têm "nenhum direito sobre os direitos autorais" da estatueta. Essa condição limita o poder de venda dos donos do prêmio e firma um valor pelo qual a estatueta pode ser oferecida à própria Academia.