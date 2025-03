O que Alfonso Cuarón, diretor vencedor do Oscar, acha de 'Ainda Estou Aqui'

Walter Salles, Fernanda Torres e Alfonso Cuarón após sessão de 'Ainda estou aqui', em Londres Imagem: Divulgação

Cuarón diz que o diretor brasileiro "entrega uma memória pessoal e coletiva". "Walter, que era próximo à família Paiva, não apenas conta uma história real de terror, resiliência e aceitação, mas também entrega uma memória pessoal e coletiva — uma história de advertência que serve como um espelho das tensões políticas do passado e do presente", escreveu.

Ao final de sua crítica, o mexicano exalta a mensagem passada pelo longa brasileiro. "Acima de tudo, Walter nos envolve em uma meditação sobre a passagem do tempo e nossa própria impermanência, deixando o amor como a única força que perdura", finalizou Cuarón.

Rodrigo Teixeira, um dos produtores de "Ainda Estou Aqui", revelou emoção de Cuarón ao falar do filme. Em entrevista ao vodcast Dois Pontos, o profissional que compartilhou o trabalho de produção com Maria Carlota Bruno e Martine de Clermont-Tonnerre, disse que o diretor mexicano estava com um "nó na garganta" durante a ligação para parabenizar Salles e ficou disponível para promover o filme no México.