Mark Zuckerberg canta e recria performance do Grammy para festa de esposa

Mark Zuckerberg, conhecido por sua imersão no universo tecnológico, protagonizou uma cena inusitada durante a celebração do aniversário de 40 anos de sua esposa, a pediatra Priscilla Chan.

O que aconteceu

O fundador do Facebook e CEO da Meta, com seu estilo sempre discreto, subiu ao palco. A intenção de Zuckerberg era prestar uma homenagem à companheira, mas o que parecia ser apenas um discurso de carinho se transformou em uma surpresa que deixou os convidados de boca aberta.

Vestido com um elegante terno preto, Zuckerberg iniciou a apresentação com palavras emocionadas sobre Priscilla. No entanto, o momento tomou um rumo inesperado quando o empresário revelou um macacão azul justo ao corpo, escondido sob o traje formal. O bilionário, que também tem 40 anos, decidiu recriar a performance de Benson Boone no Grammy, que havia encantado a plateia com sua interpretação de "Beautiful Things".