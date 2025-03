Quem é a atriz que venceu o Oscar e viu sua carreira afundar após o prêmio

Kim Basinger interpretou Elena Lincoln, ex de Christian Grey, no filme "Cinquenta Tons Mais Escuros" Imagem: Danny Moloshok/Reuters

Apesar do prêmio, a atriz não teve sorte em seus próximos trabalhos. De acordo com dados do Stats Significants, os números de Basinger são os mais baixos entre as atrizes vencedoras do Oscar em relação ao sucesso após o prêmio. O único filme de maior repercussão que participou após 1997 foi "Vidas que Se Cruzam" (2008).

Kim Basinger foi indicada nove vezes ao Framboesa de Ouro, prêmio que avalia os piores do cinema. Em 2018 ela venceu o troféu de Pior Atriz Coadjuvante da premiação, que é uma paródia do Oscar, por sua atuação em "Cinquenta Tons Mais Escuros".