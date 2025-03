Tudo que se sabe sobre a investigação das mortes de Gene Hackman e Betsy

O ator norte-americano Gene Hackman e a esposa foram encontrados mortos em casa, no Novo México; polícia investiga causa e descarta envenenamento por gás como responsável.

O que aconteceu

Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em sua residência em Santa Fe, Novo México, na última quarta-feira (27). Segundo o The New York Times, os corpos estavam em cômodos separados: Hackman foi encontrado em uma área de serviço, enquanto Betsy estava no chão do banheiro.

As autoridades acreditam que o casal pode ter morrido até nove dias antes da descoberta, com base na última atividade registrada no marca-passo do ator, em 17 de fevereiro. O xerife de Santa Fe, Adan Mendoza, afirmou que essa é uma "hipótese muito plausível".