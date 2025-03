Injustiça contra um filme brasileiro mudou regra importante do Oscar

Leandro Firmino interpretou o personagem Zé Pequeno em 'Cidade de Deus' (2002) Imagem: Reprodução

Deixar a sala de exibição do filme era estratégia para reduzir nota dos indicados. Essa foi uma brecha encontrada para boicotar a participação de "Cidade de Deus" à categoria de Melhor Filme Internacional. De acordo com o crítico de cinema Waldemar Dalenogare Neto, em entrevista a um dos membros integrantes da comissão da época, a nota do filme de Fernando Meirelles caiu de 10 para 6 logo após a exibição dele.

Perfil dos votantes estaria entre os principais motivos para a reação negativa ao filme brasileiro. Conforme publicado na Folha de S.Paulo, o alto grau de violência realista apresentado na produção foi rechaçado por um grupo conservador que compunha a comissão.

Nunca vi nada parecido. Pessoas começavam a se xingar durante a exibição do filme. Uns diziam que aquilo era arte; outros diziam que aquilo era um filme apelativo que tentava promover um realismo forçado e desnecessário. No final do filme, parte dos que não gostaram simplesmente esvaziaram a seção, tirando a chance de disputar o Oscar Membro da Academia da época, em entrevista a Dalenogare Neto

Alexandre Rodrigues interpretou Buscapé em 'Cidade de Deus' Imagem: Reprodução

O mesmo membro avaliou o episódio como o mais vergonhoso que viveu na comissão de Filme Estrangeiro. O regulamento daquele ano dizia que o filme receberia automaticamente a nota mínima (6) no momento em que um membro deixasse a exibição oficial para a Academia.