Fernanda Torres: 'Eu acho que o Oscar desse ano vai para a Demi Moore'

New York Times aposta na vitória de Fernanda

O jornal The New York Times aposta na vitória de Fernanda Torres na categoria de melhor atriz no Oscar. O jornal considera que a atriz, por ter ficado conhecida por último pelos membros da Academia, pode ser escolhida como uma terceira via a Demi Moore e Mikey Madison.

O NTY também acredita que "Ainda Estou Aqui" irá vencer como melhor filme internacional. "Em dado momento, 'Emilia Pérez' tinha essa categoria completamente garantida, mas, com esse filme em dificuldades, é 'Ainda Estou Aqui' que está ganhando força no final entre os eleitores."

Já na categoria de melhor filme, na qual "Ainda Estou Aqui" também está concorrendo, o jornal aposta em "Anora".

A atriz Fernanda Torres foi indicada por seu papel como Eunice Paiva, no longa-metragem "Ainda Estou Aqui", filme que também concorrerá nas categorias melhor filme e melhor filme internacional.