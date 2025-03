Fernanda Montenegro vai? Saiba quem estará com Fernanda Torres no Oscar

Fernanda Montenegro em cena de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Divulgação

Em 1999, Montenegro foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz e marcou presença na premiação. Ela perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, mas ter sido nomeada ao maior prêmio do cinema foi fato considerado um marco para a arte brasileira.

Fernanda Montenegro no tapete vermelho do Oscar de 1999 Imagem: Evan Agostini/Getty Images

Com direito a um acompanhante, Fernanda Torres levará Andrucha Waddington, 55, seu marido. O diretor e roteirista também acompanhou a atriz no Globo de Ouro, que a premiou como Melhor Atriz no início de janeiro deste ano.

Fernanda Montenegro não retornará à cerimônia do Oscar após 25 anos. Componentes da equipe de "Ainda Estou Aqui" têm lugar reservado na premiação. Serão somente eles: o diretor Walter Salles, o ator Selton Mello, além dos produtores Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno.