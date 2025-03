Emilia Pérez: a ascensão e queda de um dos filmes favoritos ao Oscar

Karla Sofía Gascón em cena de 'Emilia Pérez' Imagem: Divulgação

Mesmo com todas essas críticas, "Emilia Pérez" foi o filme com mais indicações ao Oscar neste ano. O musical concorre a 13 categorias, sendo o primeiro filme em língua não inglesa a alcançar essa marca. O filme também venceu prêmios importantes, como o Globo de Ouro de melhor musical ou comédia.

Cinco dias após as indicações, uma declaração polêmica de Karla Sofía Gascón abalou a campanha. Em entrevista à Folha de S. Paulo divulgada no dia 28 de janeiro, a protagonista do filme foi questionada sobre a rivalidade entre "Emilia Pérez" e "Ainda Estou Aqui", elogiou Fernanda Torres e afirmou: "O que eu não gosto é que há uma equipe nas redes sociais, que trabalha no entorno dessas pessoas, tentando diminuir o trabalho dos outros, como o meu, ou um filme".

Eu, em nenhum momento, falei mal de Fernanda Torres ou de seu filme, mas vejo muitas pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres que falam mal de mim e de 'Emilia Pérez'. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu. Karla Sofía Gascón em entrevista à Folha de S. Paulo

A declaração repercutiu internacionalmente e o público questionou se a atriz não teria violado as regras do Oscar. O regulamento da premiação proíbe os indicados de depreciarem seus concorrentes. No entanto, segundo a revista Variety, Karla Sofía Gascón não se referia diretamente a Fernanda Torres e nem a "Ainda Estou Aqui". Em um comunicado enviado à revista, a atriz afirmou: "Eu me referia à toxicidade e ao discurso violento de ódio nas redes sociais, que infelizmente continuo recebendo". Depois, nas redes sociais, ironizou a situação.

Na mesma semana, vieram à tona uma série de tweets preconceituosos da protagonista. Em postagens divulgadas pela jornalista canadense Sarah Hagi, Karla se diz contra a presença de muçulmanos na Europa e descreve a cultura islâmica como "um foco de infecção que a humanidade deve eliminar urgentemente". A partir daí, usuários do X começaram a pesquisar outros termos na conta da atriz e encontraram postagens polêmicas sobre George Floyd (que ela descreve como um "vigarista viciado em drogas"), a diversidade no Oscar de 2021 ("eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M") e até sua colega de elenco, Selena Gomez ("é uma rata rica que se finge de coitada").