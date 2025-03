Briga por alianças, lentilha e chapéu: 6ª semana do BBB teve de tudo

A semana começou no domingo (23) com a formação do 6º Paredão, que quase teve Camilla e Thamiris disputando a permanência juntas. No entanto, Camilla usou seu Poder Curinga e tirou a irmã da berlinda. A trancista também conseguiu escapar do Paredão na prova Bate-Volta. Com isso, os emparedados foram Vilma, Diogo e Vitória.

Treta!

BBB 25: Vitória e Camilla discutem Imagem: Reprodução/Globoplay

O fim da formação do 6º Paredão foi marcado por uma discussão entre aliados. Vitória recebeu um abraço de Camilla. "Torço por você, tomara que você volte", disse a trancista. No entanto, Guilherme, que estava próximo no momento, pontua uma contradição da carioca. "Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. Na primeira oportunidade que você teve, disse assim: 'Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", declarou o fisioterapeuta.

Camilla interrompeu a pergunta. "Quem é sua prioridade?", questionou a trancista. "Minha prioridade? Minha sogra", respondeu Guilherme. "A minha prioridade é minha irmã. Eu votaria, sim, na Vitória", retrucou a sister.

Guilherme lembrou do 5º Paredão, quando Camilla se voltou contra Vitória por não ter votado igual a ela. "Eu jamais faria isso com um aliado, se o Diego fizesse isso, se a Dani fizesse isso, se a Delma, que é minha sogra. Eu jamais iria votar na pessoa que é 'o meu', porque isso pra mim é soltar a mão. Era o momento que a Vitória mais precisava de apoio, porque a pessoa que ela mais ama, que é o Mateus, estava no Paredão. Vocês só vieram mudar com ela totalmente quando o Mateus saiu", disse o pernambucano.