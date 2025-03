Clima de Copa? O que mudou no pré-Oscar das Fernandas Montenegro e Torres

Agora, Fernanda Torres praticamente deu a volta ao mundo algumas vezes desde a surpreendente vitória no Globo de Ouro. É muito difícil não trombar com seu sorriso na mídia, dia após dia. Só mesmo essa insistência para talvez fazer os votantes da Academia de Hollywood voltarem seus olhos para ela. E o que se vê no mundo é ainda mais forte na mídia brasileira. Todos querem falar de Fernanda Torres.

Fernanda Torres Imagem: Reprodução

Mas nada disso foi visto em 1999. Duas semanas antes da cerimônia, os três principais jornais impressos no Brasil passavam dias sem uma mísera menção à expectativa de ter Fernanda Montenegro na disputa. Nem mesmo "Central do Brasil" ter vencido o prêmio de melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro causou algo parecido com essa comoção nacional. Na época, o prêmio repercutia muito menos no Brasil.

Hoje, Fernanda Torres não saiu do noticiário em absolutamente todos os veículos possíveis nos últimos dois meses. Enquanto o público assiste, em 2025, a uma coleção de memes sobre a atriz e o filme, além de inúmeros trechos de entrevistas dela à mídia mundial, em 1999 praticamente houve apenas um episódio com Fernanda Montenegro que rendeu algo engraçado e chegou a reverberar forte.

E foi num dos programas mais importantes da época. Em entrevista no talk show de David Letterman, então indiscutivelmente o maior apresentador da TV americana, a atriz aproveitou uma pergunta para brincar. Letterman quis saber como era morar no Rio de Janeiro.

"I'm the old lady from Ipanema", disse uma Fernanda um tanto nervosa. A extrema popularidade da canção "Garota de Ipanema" entre os americanos, que a conhecem como "Girl from Ipanema", arrancou gargalhadas da plateia e do apresentador. Foi um grande desempenho da "velha senhora de Ipanema".