Brasil já ganhou o Oscar? Veja indicados do país na tradicional premiação

O filme "Ainda Estou Aqui" já fez história no Oscar 2025, ao ser indicado em três categorias, incluindo Melhor Filme. Antes do longa, outros filmes brasileiros também foram indicados na maior premiação do cinema.

O Brasil no Oscar

O primeiro filme brasileiro a concorrer ao Oscar foi "O Pagador de Promessas", dirigido por Anselmo Duarte, que concorreu à estatueta de Melhor Filme Internacional em 1963.

Os filmes brasileiros que mais se destacaram foram "Cidade de Deus", que recebeu quatro indicações em 2004 (Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia) e "Central do Brasil" em 1999 (Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz).