BBB 25: Vitória Strada chora ao presenciar Castigo do Monstro: 'Vê-lo ali'

Vitória Strada, 28, emocionou-se a valer ao ver Maike, 30, cumprir a primeira etapa do Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vilma, 68, e ele se fantasiaram de Paredão e devem ficar de sentinela em um muro cenográfico. Os dois têm de se revezar na função, uma vez que o espaço no muro nunca pode ficar vazio.