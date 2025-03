BBB 25: Vinícius admite culpa por pôr Vilma no Monstro: 'Não queria isso'

Vinícius, 28, está se sentido culpado por ter colocado Vilma, 68, no Castigo do Monstro desta semana no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O promotor de eventos admitiu estar remorso em conversa com Joselma, 54. "Estou me sentindo muito mal. Muito", afirmou ele, que venceu neste sábado (1) a Prova do Anjo. "Por ter botado ela, dona Vilma?", indagou a sogra de Guilherme, 27. Vinícius confirmou. "Eu sei que é o jogo, mas não é sobre jogo, é sobre mim. Não queria fazer isso."