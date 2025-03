'Tem que ter respeito': Diego reclama de sister 'articulosa' do BBB 25

Durante a festa com Luiza Sonza no BBB 25 (Globo), Diego Hypolito conversou com Guilherme e criticou as atitudes de Renata na casa.

O que aconteceu

Diego reclamou que a postura de Renata muda de acordo com a situação dela no jogo. Na sexta-feira (28), a bailarina foi colocada na Mira da Líder Vitória.