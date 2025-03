BBB 25: Diego admite medo para Gracyanne: 'Não consigo não ser coração'

Diego Hypolito, 38, desabafou com Gracyanne Barbosa, 41, enquanto esta se exercitava na academia do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta admitiu que vive um momento de incertezas dentro do reality. "Eu estou em um período do programa em que há várias dúvidas na minha cabeça, Gra", desabafou ele. "Se você, que está sacando o jogo, está com dúvida...", respondeu a musa fitness.