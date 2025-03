Após terminar com Beto, Beatriz aceita namoro com outro homem

No capítulo de segunda-feira (3), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto sugere dar uma pausa no namoro com Beatriz.

Beatriz afirma a Sérgio que aceita fingir um relacionamento com Cássio até o fim da novela. Ronaldo se sente diminuído pelo talento de Beto.

Clarice confidencia a Teresa que teve boas lembranças de sua gravidez. Jacira se encanta com Cássio. Anita convida Alfredo para morar em sua casa. Érico se muda para a casa de Marlene.