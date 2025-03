Além de 'História de Amor', quais novelas da década de 1990 merecem reprise

Herson Capri e Silvia Pfeifer em 'Tropicaliente' Imagem: Divulgação/Globo

A Próxima Vítima (1995)

Única novela a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo com um final diferente, "A Próxima Vítima" se tornou um clássico da teledramaturgia brasileira com uma trama de suspense, bem diferente do que estamos acostumados a acompanhar em folhetins tradicionais. A história, que se passa em São Paulo, gira em torno de um serial killer, que anda em um Opala preto e mata pessoas de acordo com o Horóscopo Chinês.

Tony Ramos e Susana Vieira em 'A Próxima Vítima' Imagem: Divulgação/Globo

A Indomada (1997)

Depois de "Tieta", poderíamos assistir a reprise de outra trama em uma pequena cidade e com muito realismo fantástico, escrita por Aguinaldo Silva. Na trama, Helena (Adriana Esteves) volta para Greenville após muitos anos e precisa enfrentar as armações de sua tia, a ambiciosa Maria Altiva (Eva Wilma). Enquanto isso, a cidade é cheia de casos e personagens curiosos, como o Cadeirudo, figura misteriosa que ataca as mulheres que andam sozinhas pelas ruas à noite.