'Me sinto amada': a volta de Lucinha Lins às novelas da Globo após 21 anos

Me sinto muito mimada, acariciada. Estou em um momento de muita emoção e muito feliz. Me sinto extremamente amada.

Lucinha Lins para Splash

Voltar aos Estúdios Globo após duas décadas é um misto de ansiedade e surpresa, conta Lucinha. "Primeiro, fiquei um pouco aflita, porque o convite era maravilhoso, mas você cai de paraquedas em um trabalho que já está com o trem nos trilhos. Todo mundo já está em sintonia —elenco, direção, produção— e chega uma novata, que sou eu".

A atriz também se surpreendeu com o tamanho da emissora atualmente, bem diferente do que ela encontrava no início dos anos 2000. "A TV Globo cresceu muito. O tamanho do Projac [os Estúdios Globo], hoje, é algo impressionante para quem esteve lá tantos anos atrás. Mais estúdios, novos produtores, diretores. Reencontrei algumas pessoas, outras conheci agora. Mas fui recebida com muito carinho."

No elenco, Lucinha reencontrou colegas de longa data, como Betty Faria, e conheceu novos talentos. "É um time espetacular. Trabalhar com Guilherme Weber, Zé de Abreu, Drica Moraes... Eu nunca tinha contracenado com o Zé, aliás, fizemos Rapunzel no Sítio do Picapau Amarelo há anos. Ele era meu pai! E eu nem lembrava, foi ele quem me contou."

Marco (Guilherme Weber) e Ruth (Lucinha Lins) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

"Volta por Cima"

Em sua primeira aparição na trama de Claudia Souto, Ruth fica frente a frente com o filho. O público ficará sabendo que Marco foi retirado dos braços da mãe por Rodolfo (José de Abreu) quando ainda era um bebê. "Ela é uma mulher assustada. Esse filho foi tirado dela, e ela sofreu ameaças muito grandes. Ela some, não tem ponto de partida para encontrar essa criança. É uma pessoa medrosa, tímida, que chega a mudar de nome".