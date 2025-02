Vitória e Thamiris ouvem conversa e retomam rivalidade: 'Cobrinhas'

Vitória Strada e Thamiris, que haviam ensaiado uma reaproximação com Eva e Renata, voltaram a criticar as bailarinas na madrugada desta sexta-feira (28) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Enquanto Eva, Renata e os gêmeos comentavam sobre Vitória e Thamiris em outro quarto, a dupla do Quarto do Quarto Nordeste ouvia as falas. "Eu não falei desde o início das duas? Se tivesse mexido nisso aqui antes, talvez tivesse tirado uma coisa aqui…", disse Vitória.