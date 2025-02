BBB: Vitória chamando Thamiris para o Vip fez muita gente revirar os olhos

Guilherme não deveria ter ficado de fora

Parecia óbvio para quem assiste ao programa que o mais lógico, no momento, para Vitória teria sido chamar Guilherme para o Vip, que tem se mostrado um amigo e tanto para ela.

Mais uma vez, lembrei da semelhança com casais: sabe aquela pessoa que, quando vê um partidão dando sopa, perde a oportunidade em nome de tentar salvar uma relação que já não vai nada bem? A gente não consegue se conformar porque a pessoa prefere se manter naquela relação triste em vez de mergulhar numa nova que parece tão promissora (no caso, com Guilherme).

As respostas são muitas, mas uma, em especial, acredito que pesa bastante: o medo do novo: conviver com um sofrimento conhecido, muitas vezes, parece menos assustador do que se entregar ao desconhecido.

No caso de Vitória, parece que está difícil deixar para trás as alianças que não têm sido satisfatória para ela e se entregar mais plenamente a outras amizades cujas trocas parecem mais equilibradas, com Guilherme e Diego.

Dar guinadas na vida nunca é fácil. Vitória já deu duas: ganhando a liderança, depois de uma fase de paredões e xepas, e escolhendo Diego para o Vip, e não Camilla. E as mudanças na vida acontecem devagar, mesmo. Diria que Vitória está em um bom rumo. E você?