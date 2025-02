Vida real no cinema! Veja cinebiografias que vale a pena assistir

Para quem gosta de musicais

Dirigido por James Mangold, e bem antes de comandar "Um Completo Desconhecido", "Johnny & June" conta a história de ascensão de Johnny Cash, e seu relacionamento com a também cantora June Carter. O filme foi lançado pouco tempo após a morte de Cash, e rendeu cinco indicações ao Oscar, com vitória de Reese Whiterspoon.

Andrew Garfield interpreta Jonathan Larson em "tick, tick... BOOM!", filme dirigido por Lin-Manuel Miranda Imagem: Divulgação/Netflix

Outro musical que conquistou a crítica, os fãs de teatro e o Oscar foi "tick, tick...BOOM!", inspirado na vida do compositor americano Jonathan Larson. Com Andrew Garfield no papel principal, o filme retrata os dilemas de Larson para criar a melhor peça de teatro de todos os tempos, e também lidar com amor e a amizade em tempos de caos.

Com a icônica Barbra Streisand no papel principal, "Funny Girl" acompanha a jornada de Fanny Brice, uma comediante e cantora do interior, que se muda para Nova York para tentar uma vida melhor. O musical figura até hoje, mas listas de melhores musicais de todos os tempos, e o sucesso "Don't Rain on My Parade" ganha inúmeras regravações até hoje.

O outro lado das cinebiografias

Baseado na história de Oskar Schindler, empresário alemão que salvou mais de 1200 judeus da morte durante o Holocausto, "A Lista de Schindler" é uma das maiores obras de Steven Spielberg. Em 2007, o American Film Institute elegeu o longa como o oitavo melhor filme americano da história, por sua contribuição tanto como cinema como para a história em geral.