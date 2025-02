BBB: Vitória coloca Thamiris no VIP e público critica decisão

A liderança da semana no BBB 25 está nas mãos de Vitória Strada, e sua escolha para compor o VIP surpreendeu e dividiu opiniões. Mesmo após diversos embates dentro da casa, a atriz levou Thamiris para Apê do Líder. No entanto, a decisão não agradou parte do público, que rapidamente reagiu nas redes sociais.

O que houve

Internautas relembraram os desentendimentos entre as duas participantes ao longo do jogo. Eles questionaram a coerência da escolha, destacando que Thamiris já havia protagonizado momentos de atrito com Vitória e não merecia estar no VIP.