Thamiris ataca sisters no BBB 25: 'Fazem nada. Sonsas'

Na tarde de sexta-feira (28), Vitória e Thamiris conversaram no Apê do Líder do BBB 25 (Globo) e analisaram o jogo de Eva e Renata.

O que aconteceu

Vitória apontou que, enquanto telespectadora, iria preferir ver Eva e Renata do que Vilma. Thamiris discordou. "Eu não gostaria de assistir Eva e Renata, não. Também não fazem nada."