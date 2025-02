Seu Fifi? Brothers são surpreendidos com possível spoiler da nova dinâmica

Os participantes especularam que poderia se tratar da entrega das compras de alimentos da semana, mas estranharam a novidade nas telas. "Apareceu do nada um bonequinho aqui", disse Vitória.

Seu Fifi é o nome da nossa dinâmica do BBB. Trata-se de uma espécie de robô, inspirada no personagem RoBBB, que irá circular pela casa auxiliando na limpeza e, sem que os brothers saibam, gravar algumas de suas conversas. Posteriormente, Seu Fifi deve expor os diálogos para os adversários.

