Merreca? Presidente de sindicato critica valor pago pela Globo por reprises

Hugo Gross, ator da Globo e presidente do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro), disse que a emissora "paga mal" pelo direito de imagem dos atores na hora de reprisar as novelas.

O que aconteceu

Gross está atualmente no ar na reexibição da novela "História de Amor", nas tardes da Globo. No entanto, durante participação no podcast Papagaio Falante, ele afirmou que recebe "uma merreca" da Globo para que a novela seja reprisada.

"A gente recebe uma merreca, muito pouco, muito pouco", afirmou ele. Gross, no entanto, não foi o primeiro artista a reclamar do valor pago pela Globo por direito de imagem em reprises. Iran Malfitano, Lúcio Mauro Filho e Maria Zilda são alguns que já falaram sobre o assunto.