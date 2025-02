Polícia investiga histórico telefônico e últimos movimentos de Gene Hackman

A polícia do Novo México vai investigar os registros telefônicos de Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, para tentar descobrir pistas que ajudem a esclarecer a morte do casal, descoberta na última quinta-feira (27).

O que aconteceu

A ideia é construir uma linha do tempo dos últimos movimentos do ator e da companheira dele. "Os detetives agora estão tentando construir uma linha do tempo dos movimentos finais do casal, quando eles foram vistos pela última vez em público", explicou o correspondente Noel Phillips ao programa de TV Good Morning Britain (ITV).

Além dos telefones das vítimas, a polícia também vai revisar câmeras de segurança da região onde ambos viviam. "As câmeras de segurança nesta área também serão verificadas, bem como seus registros telefônicos para entender com quem eles podem ter falado pela última vez antes de morrerem."