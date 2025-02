Padilha: 'Ainda Estou Aqui' levará ao menos um Oscar, e Fernanda é favorita

O filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' será premiado como Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, e Fernanda Torres é favorita na categoria Melhor Atriz, afirmou o cineasta José Padilha no UOL News desta sexta-feira (27).

'Ainda Estou Aqui' vai ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. Conversei com um monte de gente aqui. Outro dia tive um jantar com duas pessoas icônicas 'old Hollywood' (...) e os dois me falaram: 'vai ganhar'. E merece ganhar.