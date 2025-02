Ossinhos e camarim próprio: os bastidores caninos de 'Ainda Estou Aqui'

Nos bastidores, o clima era familiar entre atores e animais. "Antes das filmagens, foi feita uma ambientação com elenco para que eles se familiarizassem com a Suri, e parecia uma família mesmo. Isso que a gente sente no filme, sentia no set também."

Suri nas filmagens de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/ Instagram

Ribeiro classificou Fernanda Torres —Eunice Paiva do longa— como uma das pessoas mais amorosas com Suri. "Isso é algo que, como mãe e tutora, vou sempre lembrar com muito carinho."

Já Selton Mello, que vive o ex-deputado Rubens Paiva, teve "dificuldade" de gravar sua cena com Suri, logo no início do filme. À época, o ator quebrara o braço e precisava levantar a cachorrinha. "É uma cena muito especial, que faz nos apaixonarmos por essa família logo de cara", relembra Luciana Ribeiro.

O coraçãozinho de Suri, no entanto, tem dono: Guilherme Silveira, o ator de 13 anos que interpreta Marcelo Rubens Paiva quando criança, com quem a cachorra gravou a maioria de suas cenas. "O Guilherme é muito carinhoso, e isso foi muito importante para a Suri se sentir querida e ficar à vontade durante as gravações". Quando Suri foi anunciada como vencedora do prêmio Fido, Luciana Ribeiro publicou um discurso de brincadeira no Instagram no qual dedicou a vitória ao ator. "Gui, obrigada por todo amor", escreveu.