Oscar: existe uma fórmula certeira para levar um filme à vitória?

Timothée Chalamet e Elle Fanning em cena de 'Um Completo Desconhecido' Imagem: Divulgação/Searchlight Pictures

Franthiesco Ballerini também defende que o Oscar é centrado nos Estados Unidos, não somente nas questões temáticas, mas como indústria. "É importante lembrar que a premiação foi criada para consagrar as produções dos estúdios dos Estados Unidos e dar essa aura de arte para um produto que lá nos anos 1920 ainda era visto como industrial, um produto que seguia uma disciplina de produção."

Portanto, não é possível cravar que exista uma fórmula certeza que agrade o Oscar. A própria história da premiação nos mostra que, assim como a sociedade, as preferências da Academia sofrem mudanças. O que é possível entender sobre o prêmio é a existência de tendências que fazem os votantes olharem com bons olhos certas produções. Torcemos para ser o caso de "Ainda Estou Aqui".

Oscar no UOL

