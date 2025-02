Oscar 2025: Miley Cyrus e Miles Teller são anunciados como apresentadores

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar, divulgou o nome de mais dois apresentadores: Miley Cyrus e o ator Miles Teller, nesta sexta-feira (28).

O que aconteceu

Miley Cyrus e Miles Teller farão parte do grupo de celebridades apresentando categorias no prêmio. Em um novo post, a Academia revelou que a cantora e o ator, conhecido por "Top Gun", seriam os dois últimos apresentadores.

"Ou será que não?". No post, que afirma que Miley e Miles são os "apresentadores finais", a Academia brincou com isso, terminando o textinho com "Ou será que não?".